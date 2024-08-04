Paris 2024 Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 m serbest stil seçmelerinde serisinde 14:45.27 ile birinci, genel klasmanda ise 5. olarak ilk 8 içerisinde yer aldı ve Olimpiyat tarihimizde finale yükselen ilk yüzücümüz oldu. 16 yaşındaki genç yüzücümüzün yarışı bu akşam 19.37'de başlayacak. Tunçelli'nin yeni hedefi ise ülkemize bir madalya getirmek. Aynı seride mücadele eden Emir Batur Albayrak ise finale kalamadı.

KUZEY, HARİKASIN EVLADIM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey'in tarihi başarısını kutladı. Bakan Bak, yaptığı paylaşımda "İlk benden duyun istedim; Olimpiyat tarihimizde yüzmede ilk kez finaldeyiz, Tebrikler Kuzey, harikasın evladım" ifadelerini kullandı. F.Bahçe'nin sporcusu olan Kuzey'in kısa kariyerinde birçok başarısı bulunuyor. 2023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıktı.

TÜM REKORLAR ONUN ELİNDE

1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Kısa süre sonra, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Kaydettiği 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekorunun yanı sıra; Avrupa gençler, şampiyona ve 17-18- 19+ yaş Türkiye rekorlarına imza attı.