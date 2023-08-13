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Spor

Tüm şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'dan Kevin Kampl bombası

Transfer sezonunu durgun geçiren Karadeniz temsilcisi Trabzonspor Kevin Kampl için yeniden devrede. Gelecek sezon Leipzig'de süre alması zorlaşacak olan 32 yaşındaki oyuncu için bordo mavili ekip şartlarını zorluyor. İşte detaylar...

Fanatik13 Ağustos 2023 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Tüm şartlar zorlanıyor! Trabzonspor'dan Kevin Kampl bombası
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Karadeniz ekibi, yaz döneminin başında gündeme gelen ancak o süreçte transferinde mesafe kat edemediği Kevin Kampl için yeniden devrede.

1 YIL KONTRATI KALDI

Bu kez daha ciddi şekilde nabız yoklaması yapan Fırtına, 32 yaşındaki yıldızı takıma kazandırmak istiyor. Alman ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Kampl, geçen sezon rotasyon oyuncusu rolündeydi. Bundesliga'daki 30 maçta 1.336 dakika görev alan Sloven futbolcu, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

SÜRE BULMASI DAHA ZOR

Bu yaz transferde ciddi rakamlara oyuncu satışı yapan Leipzig, orta alana 2 takviye gerçekleştirdi. Kampl'ın bu yıl alacağı sürenin daha da azalması bekleniyor. Yıldız orta sahanın kariyeri ve istikrarı nedeniyle olası ayrılık sürecinde taliplerinin artması sürpriz olmaz. Ancak Trabzonspor oyuncu için tüm şartları zorluyor.

46 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİLER

2012'de 3 milyon Euro'ya Salzburg'a transfer olduktan sonra kısa zamanda Avrupa futbolunda vitrine çıkan Kevin Kampl, 2015'te 12 milyon Euro karşılığında Dortmund'a gitti; devamında 11 milyon Euro bonservisle Leverkusen'in yolunu tuttu. 2017'de 20 milyon Euro bedelle Leipzig'in kadrosuna kattığı Kampl, kariyeri boyunca çıktığı toplam 538 resmi maçta 59 gol, 106 asistlik skor katkısı verdi. 32 yaşındaki yıldız orta saha için bugüne kadar transfer eden kulüpler toplamda 46 milyon Euro bonservis ödedi.

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