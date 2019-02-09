Tüm toplar Diagne’ye

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, bugünkü Trabzonspor maçında ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Teknik Direktör Fatih Terim’in, Onyekuru ve Feghouli ile yaptığı özel görüşmede Kasımpaşa’dan 10 milyon euroya alınan 27 yaşındaki Senegalli forveti, yapacakları ortalarla desteklemelerini istediği öğrenildi. Diagne’nin ilk yarıdaki 17 maçta 20 golü bulunuyor. Cim-Bom’da Alanya deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando ile Sinan Gümüş ise Trabzon’a karşı forma giyemeyecek. Milli takımdan dönen Nagatomo solda, Linnes ise sakat Mariano’nun yerine sağ bekte yer alacak.