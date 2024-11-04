Fenerbahçe'de Edin Dzeko rüzgarı esiyor. Boşnak forvet bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu daha şimdiden 12 gole katkı yaptı. Tecrübeli oyuncu, Avrupa'da ve Süper Lig'de kritik maçlarda sarı lacivertli ekibe 3 puan getiren golleri attı.

LUGANO TURUNU ALDI

Yıldız futbolcu Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi elemesinde iki maçta 4 gol atarak turu Fenerbahçe'ye getirmişti. Yıldız oyuncu Süper Lig'e de ilk 4 maçta 5 gol katkısı ile başladı. Golcü oyuncu ligde son iki maçta da iki gol attı. Dzeko bu iki maçta da sonradan oyuna dahil oldu.

GEÇEN YIL 32 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Dusan Tadic geçen yıl Fenerbahçe forması ile çıktığı 46 maçta 25 gol 7 asist ile 32 gole katkı yapmıştı. Süper Lig'de 21 gol 3 asist ya ile oynayan tecrübeli oyuncu Avrupa'da da 4 gol ve 4 asist ile oynamıştı.