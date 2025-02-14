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Spor

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Ne yaptın sen Edin Dzeko

Fenerbahçe'de Edin Dzeko rüzgarı esiyor. Boşnak forvet bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu daha şimdiden 23 gole katkı yaptı. İşte Edin Dzeko haberinin detayları...

Emre Sarı14 Şubat 2025 Cuma 21:23 - Güncelleme:
Tüm Türkiye onu konuşuyor! Ne yaptın sen Edin Dzeko
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko rüzgarı esiyor. Boşnak forvet bu sezonki oynadığı futbol ve skora yaptığı katkıyla adından söz ettiriyor. Yıldız oyuncu daha şimdiden 23 gole katkı yaptı. Tecrübeli oyuncu, Avrupa'da ve Süper Lig'de kritik maçlarda sarı lacivertli ekibe 3 puan getiren golleri attı.

SON 9 MAÇTA 8 GOLE KATKI YAPTI

Yıldız golcü Süper Lig'de ve Avrupa'da Ocak ve Şubat aylarında çıktığı 9 maçta 8 gole katkı yaptı. Dzeko bu maçlarda 6 gol ve 2 asist ile oynadı. Avrupa Ligi'nde Midtjlland deplasmanında 1 gol ve 1 asist ile oynayan forvet oyuncusu sarı-lacivertli ekibe turu getirmişti. 38 yaşındaki oyuncu ligde de kritik gollerle takımını şampiyonluk yarışında tutmayı başardı.

GEÇEN YIL 32 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Dusan Tadic geçen yıl Fenerbahçe forması ile çıktığı 46 maçta 25 gol 7 asist ile 32 gole katkı yapmıştı. Süper Lig'de 21 gol 3 asist ya ile oynayan tecrübeli oyuncu Avrupa'da da 4 gol ve 4 asist ile oynamıştı.

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