Tüm Türkiye, Volkan Demirel'i konuşuyor! Ne Türkiye, ne Avrupa...

Hatayspor'da Vranjes, teknik direktörü Volkan Demirel hakkında Yunan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Bosna Hersekli oyuncu, daha önce Volkan Demirel gibi bir teknik adamla hiç karşılaşmadığını belirtti.

"VOLKAN DEMİREL İLE ARKADAŞ GİBİYİZ"

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ognjen Vranjes, teknik direktörü Volkan Demirel hakkında Yunanistan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Demirel ile aralarında arkadaşça bir ilişki olduğunu belirten Vranjes, "Kendisi harika ve nevi şahsına münhasır bir insan." dedi.

"VOLKAN DEMİREL GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Volkan Demirel için "Hayatımda bu tip bir teknik adamla hiç karşılaşmadım." diyen Vranjes, genç teknik adama sınırsız bir saygı duyduğunu ve çalıştığı en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu belirtti. Bosna Hersekli oyuncu hocası için ayrıca, "Harika bir teknik adam olacak, ben de başarısı için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL'İN HATAYSPOR KARNESİ

Volkan Demirel, Hatayspor'a geldiğinden bu yana 8 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan 41 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.