Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tümer Metin: Çok eleştirdik, Aykut hoca hakkını helal etsin

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olurken Tümer Metin yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olurken Tümer Metin yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendirdi. 

"Aykut Hoca hakkını helal etsin"

"Çok sıkça eleştirdik Aykut Kocaman'ı. Aykut Hoca hakkını helal etsin, ben öyle söyleyeyim. Çünkü, eleştirdiğimiz anlarda erozyona uğramış Fenerbahçe kadrosunu olabilecek en iyi şekilde oynatıyormuş."

"Yurt içi sınırlarında Fenerbahçe favori yazılır"

"Geçmişte çok önemli hocalarla çalışma imkanı yakaladım. Fenerbahçe'nin ismi çok büyük. Gönül verenler, müzesi kalabalık. Bu tip camialarda beklenti hep yüksek olur. Yurt içi sınırlarında Fenerbahçe favori yazılır. Maziye, müzene, şampiyonluklara bakarak favori olmak artıdır ama bugünkü kadro bize onu söylemiyor"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA