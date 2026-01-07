Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Süper Kupa'daki Samsunspor karşısında çıktı. Eski takımına karşı etkileyici bir performans ortaya koyan Musaba, yaptığı 2 asistle maçın oyuncusu oldu. Taraftarın büyük beğenisini toplayan yıldız oyuncu, ülkesi Hollanda'da da yankı uyandırdı.

İşte Anthony Musaba için yapılan yorumlar:

"UNUTULMAZ BİR İZLENİM"

Vi.nl: Yeni transfer Anthony Musaba, Fenerbahçe'de heyecan dolu ilk maçında unutulmaz bir izlenim bıraktı. Musaba, Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Kupası'nda 2-0'lık galibiyetinde iki asist yaparak hemen etkisini gösterdi.

"GÖZ DOLDURDU"

Voetbalzone: Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, eski kulübüne karşı gösterdiği performansla göz kamaştırdı. Musaba, iki asistlik performansıyla etkileyici bir ilk maç çıkardı.

"İKİ ASİSTLİK KATKI"

Drimble: Rick van Drongelen'in yokluğunda Samsunspor, Türkiye Süper Kupası finaline ulaşamadı. Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın iki asistlik katkısıyla Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

"ESKİ KULÜBÜNE KARŞI 2 ASİST"

Pzc: Musaba, eski kulübüne karşı atılan iki golün de asistini yaptı. İlk olarak Kerem Aktürkoğlu skoru 1-0'a getirdi ve ikinci yarının ortalarında da Kolombiyalı forvet Jhon Durán'ın ikinci golüne asist yaptı.

Öte yandan bazı haberlerde de Anthony Musaba'nın yeteneğine dikkat çekilirken Fenerbahçe'nin aradığı yetenek olduğu dile getirildi.