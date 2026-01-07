İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Tün Hollanda Anthony Musaba'yı konuşuyor! ''Unutulmaz bir ilk izlenim''

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anthony Musaba, ilk maçına eski takımı Samsunspor karşısında çıktı. Etkili performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki genç yıldız yaptığı 2 asistle maçın oyuncusu oldu. Performansıyla beğeni toplayan Anthony Musaba ülkesi Hollanda'da gündem oldu. İşte detaylar...

7 Ocak 2026 Çarşamba 10:41
Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına Süper Kupa'daki Samsunspor karşısında çıktı. Eski takımına karşı etkileyici bir performans ortaya koyan Musaba, yaptığı 2 asistle maçın oyuncusu oldu. Taraftarın büyük beğenisini toplayan yıldız oyuncu, ülkesi Hollanda'da da yankı uyandırdı.

İşte Anthony Musaba için yapılan yorumlar:

"UNUTULMAZ BİR İZLENİM"

Vi.nl: Yeni transfer Anthony Musaba, Fenerbahçe'de heyecan dolu ilk maçında unutulmaz bir izlenim bıraktı. Musaba, Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Kupası'nda 2-0'lık galibiyetinde iki asist yaparak hemen etkisini gösterdi.

"GÖZ DOLDURDU"

Voetbalzone: Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, eski kulübüne karşı gösterdiği performansla göz kamaştırdı. Musaba, iki asistlik performansıyla etkileyici bir ilk maç çıkardı.

"İKİ ASİSTLİK KATKI"

Drimble: Rick van Drongelen'in yokluğunda Samsunspor, Türkiye Süper Kupası finaline ulaşamadı. Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın iki asistlik katkısıyla Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

"ESKİ KULÜBÜNE KARŞI 2 ASİST"

Pzc: Musaba, eski kulübüne karşı atılan iki golün de asistini yaptı. İlk olarak Kerem Aktürkoğlu skoru 1-0'a getirdi ve ikinci yarının ortalarında da Kolombiyalı forvet Jhon Durán'ın ikinci golüne asist yaptı.

Öte yandan bazı haberlerde de Anthony Musaba'nın yeteneğine dikkat çekilirken Fenerbahçe'nin aradığı yetenek olduğu dile getirildi.

