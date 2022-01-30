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Spor

Tuna Üzümcü Altay'ın yeni sportif direktörü oldu

Spor Toto Süper Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Altay'da, altyapıdan yetişip yıllarca siyah-beyazlı formayı giyen Tuna Üzümcü, A Takım Sportif Direktörü görevine getirildi.

DHA30 Ocak 2022 Pazar 15:22 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 15:22
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Altay Futbol Okulları'nda yetişen, 17 yaşında profesyonel olup A Takım kadrosuna yükselen Tuna Üzümcü, 2005'e kadar Altay savunmasında görev yaptı. O sezon Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne transfer olan Tuna Üzümcü, Beşiktaş, Bursaspor, Antalyaspor, Adanaspor, Samsunspor ve Denizlispor takımlarında forma giyerek futbolculuk kariyerini noktaladı.

İbrahim Akın'a hizmetleri için teşekkür eden yönetim Tuna Üzümcü'yü tam yetkili olarak sportif direktörlüğe getirdi. 39 yaşındaki Üzümcü, "Altay bizden görev bekliyorsa düşünecek zaman yoktur" diyerek görevi kabul ederek iş başı yaptı.

"Altay, Altaylıların omuzlarında yükselecek" vurgusu yapan Üzümcü, "Yıllarca formasını giydiğim kulübüme döndüğüm için çok mutluyum. Benim gibi birçok Altaylı daha önümüzdeki dönemde yuvasına dönecek ve her şeyi Altaylılarla başaracağız" dedi.

  • Altay
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