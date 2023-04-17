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Spor

Tuna Üzümcü: Bugün sahada mücadele eden bir takım vardı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Altay'ın teknik direktörü Tuna Üzümcü maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 23:45 - Güncelleme:
Tuna Üzümcü: Bugün sahada mücadele eden bir takım vardı
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Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Gençlerbirliği maçı sonrası, "Bugünkü mücadele ligde kalmak adınaydı ve avantajımızı koruyarak İzmir'e dönmek istiyorduk" dedi.

Spor Toto 1. Ligin 33. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzümcü, bu beraberliğin Göztepe maçı öncesinde moral verdiğini belirtti. Müsabakayı değerlendiren Tuna Üzümcü, haftalardır zorluk derecesi yüksek maçlar oynadıklarını söyledi. Hem psikolojik hem fizyolojik olarak yorulduklarını kaydeden Üzümcü, "Bugün sahada gerçekten inanan, mücadele eden bir takım vardı. bütün oyuncularımı kutluyorum. Son 2 maçımızı 10 kişi tamamladık. Bu da yorgunluk anlamında yük oluşturdu. Bugünkü mücadele ligde kalmak adınaydı ve avantajımızı koruyarak İzmir'e dönmek istiyorduk. 1 puandan daha fazlası neredeyse 4 puanla lige devam etmemizi sağlıyor. Derbi öncesi de moral verdi" diye konuştu.

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