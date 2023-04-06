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Spor

Tuna Üzümcü: Hedefimiz ligde kalmayı garantilemek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Altay'da teknik direktör olarak göreve gelen Tuna Üzümcü üst üste maçlar kazanarak takımı düşme hattından uzaklaştırdı.

6 Nisan 2023 Perşembe 16:43 - Güncelleme:
Tuna Üzümcü: Hedefimiz ligde kalmayı garantilemek
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Spor Toto 1. Lig'de üst üste Erzurumspor FK ve Sakaryaspor maçlarını kazanıp düşme hattından uzaklaşan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü camiaya güven verdi.

Altyapısından yetişip futbolculuk kariyerine başladığı yuvası Altay'da geçen sezon önce sportif direktörlük görevini üstlenen Üzümcü, Sinan Kaloğlu'nun ayrılmasının ardından bu sezon şubat ayında teknik direktörlüğe geçti. Kritik bir noktada siyah-beyazlıların teknik adamlığına soyunup kariyerinde ilki yaşayan Üzümcü, 7 maçta 4 galibiyetle takımı alt sıralardan uzaklaştırdı. Üzümcü yönetimindeki Altay, deplasmanda Eyüpspor ve Erzurumspor FK'yı, iç sahada ise Sakaryaspor'u mağlup etti.

Altay, bu periyotta deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'dan ise hükmen 3-0 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi, ateşten gömleği giyen Üzümcü'yle Bodrumspor, Çaykur Rizespor ve Manisa FK maçlarından puansız ayrıldı. Son maçlarda alınan galibiyetlerle düşme hattındaki Gençlerbirliği ile puan farkını 10'a yükselten Altay derin bir nefes almış oldu. Tuna Üzümcü ise zorlu bir dönemde takımın başına geçtiğini belirterek, "Ben sorumluluğumu yerine getirmek için var gücümle mücadele ediyorum. Hedefimiz bir an önce ligde kalmayı garantilemek" dedi.

Altay bu hafta deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak.

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