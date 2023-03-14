Tuna Üzümcü: Oyuncularımın mücadelelerinden dolayı mutluyum

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, bu galibiyetin kendileri adına önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna Üzümcü, "Uzun süredir kazanamama periyodundaydık. Camiamız ve futbolcularımız adına sıkıntılı sürece girmiştik. Bu süreçten bizi iyi oyun ve galibiyet çıkaracaktı. Bugün oyuncularımın mücadelelerinden dolayı mutluyum. Daha iyisi olacak. Bu galibiyet bize daha iyi futbol ve mücadele getirecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.