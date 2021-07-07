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Spor

Tunay Torun, Karagümrük'e transfer oldu

Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Tunay Torun ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:53 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:53
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Tunay Torun'u transfer ettiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Tunay Torun'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi.

TUNAY TORUN KİMDİR?

Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay burada 10 yıl geçirdikten sonra Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da boy gösterdi. Gurbetçi futbolcu 2014'te Kasımpaşa ile Türkiye'ye ayak bastı. Tunay ülkemizde Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formaları da giydi.

Milli Takım'ın alt yaş gruplarında görev alan Tunay Torun, A Milli formayı da 9 kez sırtına geçirdi.

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