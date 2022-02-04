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Spor

Tunay Torun yeniden Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Fatih Karagümrük'te oynayan Tunay Torun'u yeniden renklerine bağladığını duyurdu.

DHA4 Şubat 2022 Cuma 16:10 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 16:10
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Kasımpaşa, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen eski futbolcusu Tunay Torun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Devre arası transfer döneminde takviyelerine devam eden Kasımpaşa, son olarak Tunay Torun'u kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı ekipte 2014-17 yılları arasında forma giyen Tunay Torun, sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te tamamladı. 14 maçta 5 kez ilk 11'de görev alan tecrübeli kanat oyuncusu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Tunay Torun'un transferiyle ilgili Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "2014-2017 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Tunay Torun, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

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