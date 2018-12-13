Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk, Ersun Yanal'ın yardımcıları oluyor
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşmaya vardı. Peki Yanal'ın yardımcısı kim olacak? İddialar da Erwin Koeman da var.
Phillip Cocu'yla resmen yolları ayıran Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın bu akşam oynanacak olan Spartak Trnava maçından sonra açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin pazartesi oynayacağı Erzurumspor maçına Ersun Yanal'la çıkması bekleniyor.
Yardımcısı kim ya da kimler olacak?
Ajansspor’da yer alan habere göre; Yanal’ın yardımcısının Tuncay Şanlı veya Semih Şentürk’ün olma durumu var. Eğer bu ikiliyle uzlaşma sağlanamazsa Erwin Koeman ile de devam edilme durumunun olduğu öğrenildi.
Yanal, basket maçında gidebilir
Öte yandan Ersun Yanal’ın Fenerbahçe ile yeniden buluşmaya hazırlandığı öğrenildi. Yanal’ın Euroleague’de Fenerbahçe ile Olympia Milano arasında oynanacak karşılaşmayı izleme ihtimali olduğu ifade edildi.
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