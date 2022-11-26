Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Tunus ile Avustralya, Al Janoub Stadı'nda mücadele ediyor. Saat 13.00'te başlayan Tunus - Avustralya maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor.
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...
TUNUS: 0 - AVUSTRALYA: 1
GOL: Dk. 23 Mitchell Duke (Avustralya)
İlk 11'ler şöyle:
Tunus: Dahmen, Drager, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi, Skhiri, Laidouni, Sliti, Msakni, Jebali
Avustralya: Ryan, Behich, Karacic, Rowles, McGree, Mooy, Souttar, Irvine, Goodwin, Duke, Leckie.