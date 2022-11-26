İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2022 Cumartesi / 3 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
Spor

Tunus - Avustralya | CANLI

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Avustralya karşı karşıya geliyor.

26 Kasım 2022 Cumartesi 13:26 - Güncelleme:
Tunus - Avustralya | CANLI
ABONE OL

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Tunus ile Avustralya, Al Janoub Stadı'nda mücadele ediyor. Saat 13.00'te başlayan Tunus - Avustralya maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

TUNUS: 0 - AVUSTRALYA: 1
GOL: Dk. 23 Mitchell Duke (Avustralya)

İlk 11'ler şöyle:

Tunus: Dahmen, Drager, Talbi, Meriah, Bronn, Abdi, Skhiri, Laidouni, Sliti, Msakni, Jebali

Avustralya: Ryan, Behich, Karacic, Rowles, McGree, Mooy, Souttar, Irvine, Goodwin, Duke, Leckie.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.