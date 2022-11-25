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Spor

Tunus ile Avustralya kozlarını paylaşacak

Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Tunus ve Avustralya karşı karşıya gelecek.

AA25 Kasım 2022 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Tunus ile Avustralya kozlarını paylaşacak
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta yarın karşı karşıya gelecek.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

D grubu sıralamasında Tunus 1 puan ile ikinci sırada yer alırken, Avustralya ise 0 puan ile son sırada yer alıyor.

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