Tunus ile Avustralya kozlarını paylaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta yarın karşı karşıya gelecek.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

D grubu sıralamasında Tunus 1 puan ile ikinci sırada yer alırken, Avustralya ise 0 puan ile son sırada yer alıyor.