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Spor

TUR-2021'de Bodrum-Kuşadası etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabı start aldı.

AA18 Nisan 2021 Pazar 11:13 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 11:13
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Belediye Meydanı'ndan başlayan etabın startını, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve protokol üyeleri verdi.

TUR-2021'in sekizinci gününde bisikletçiler, Bodrum'dan başlayıp Milas, Didim, Söke ilçelerini geçip, Kuşadası Atatürk Bulvarı'nda bitecek 160,3 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabına 23 takımda 141 bisikletçi katıldı.

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