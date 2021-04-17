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Spor

TUR 2021'de Marmaris-Turgutreis etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) yedinci günündeki 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabı start aldı.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:54
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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Caddesi'nden başlayan etabın startını, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy verdi.

TUR 2021'in yedinci gününde bisikletçiler, Marmaris'ten başlayıp, Ula, Menteşe, Yatağan, Milas ilçelerini geçip Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde bitecek 180 kilometrelik parkurda mücadele edecek.
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yedinci etabına 24 takımdan 151 bisikletçi katıldı.

Tur, yarın Spor Toto sponsorluğunda 160.3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek.

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