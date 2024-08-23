Devler Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenen ve Beşiktaş'ın rakibi olan Lugano'ya karşı Bronckhorst, şaşırtıcı bir kadro sürdü. Semih yedek kaldı, Rafa ve Gedson sol kanadı işledi. 21'deki gol; Paulista'nın uzun pasında sol kanatta Gedson'un ayağından geldi. Kartal ilk yarı kalesinde tehlikeli pozisyonlar verdi, uzun top oynadı. Çizgiden çıkan top ve Mert'in kurtarışlarının ardından Bislimi, 34'te skoru eşitledi. İlk yarı bittiğinde Lugano; 3 isabetli şut çıkardı, Beşiktaş'ın tek isabetlisi gol oldu.

2. yarı Kartal harika başladı. 52'de Rafa'nın müthiş asistiyle Gedson, 55'te Musrati ile 3-1'i bulduk. Tam oyun koptu derken 56'da Steffen 3-2'ye getirdi. 63'te Paulista kendi kalesine attı. 10 dakikada senaryo kabusa döndü. Hücum işledi ama savunma dağıldı. 3-3'ten sonra iki takım da rölantiye aldı; Kartal turu rövanşa bıraktı.