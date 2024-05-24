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Spor

Finali adı belli oldu! Bodrum FK penaltılarda turladı

Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde 1-1 biten ilk maçın rövanşında Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren maçta Bodrum FK, penaltı atışlarını 5-4 kazanarak adını finale yazdırdı.

24 Mayıs 2024 Cuma 19:15 - Güncelleme:
Finali adı belli oldu! Bodrum FK penaltılarda turladı
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Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ye 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

Çorum'daki ilk karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

Bodrum FK, üst üste ikinci kez play-off finaline çıkacak. Kazanacak takımını Süper Lig vizesi alacağı Sakaryaspor-Bodrum FK karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Normal sezonu 57 puanla dördüncü sırada bitiren Bodrum Futbol Kulübü, play off birinci turda Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü ise normal sezonu 56 puanla beşinci sırada tamamladı. Kocaelispor'u 2-1'le geçen Çorum temsilcisi, adını yarı finale yazdırdı.

İki takım, play off yarı final ilk maçında Çorum Şehir Stadında karşı karşıya geldi.

Çorum temsilcisinin 10 kişi tamamladığı mücadele, Samet Yalçın ve Atakan Akkaynak'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Bodrum Futbol Kulübü ile Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü arasında normal sezonda oynanan karşılaşmaları ev sahibi ekipler 2-1 kazandı.

  • Bodrum FK
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