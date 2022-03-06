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Spor

Turgay Altay: 2 tane anlamsız duran toptan gol yedik

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, Adanaspor maçının ardından, “İş kazası yaşadık. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

IHA6 Mart 2022 Pazar 16:33 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 16:33
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Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Turgay Altay, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. 2 tane anlamsız duran toptan gol yedik. Hesaplar şaştı. Ben şuna inanıyorum. Bahane üreten biri değilim. Herkes herkesi yenebiliyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İş kazası olarak görüyorum. Play-offtan biraz geriledik. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta lider ile oynayacağız. Kazanıp yolumuza bakacağız" diye konuştu.

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