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Spor

Turgay Altay: Bu maç play-off yolunun başlangıcı

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, 2-0 kazandıkları Yılport Samsunspor müsabakasına ilişkin, 'Bu maçı play-off yolunun başlangıcı olarak değerlendiriyoruz.' dedi.

10 Nisan 2022 Pazar 16:40 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 16:40
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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay, rakibe pozisyon vermedikleri ve istedikleri oyunu sahaya yansıttıkları için oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

İyi bir mücadele olduğunu kaydeden Altay, "Maçın başından sonuna oyunu istedik, kazanmasını bildik. Muhteşem oynadılar. Bu sıcak havada özveriyle mücadele eden oyuncularımıza ve teknik ekibime teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolundaki iki takımın maçı gibiydi. Bu maçı play-off yolunun başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Her zaman söylüyorum, bu takımın kalitesi bulunduğu yerle örtüşmüyor. Bizim amacımız hak ettiğimiz yere, play-off'a girmek." diye konuştu.

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