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Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı, Ali Koç ile görüşmek istiyor

Fenerbahçe'de görevlerine son verilen 3 antrenörden flaş açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de görevlerine son verilen teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı, başkan Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduklarını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten gönderilen antrenörler, AA'ya yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Biz bu hassas süreçte gereken her şeyi yüz yüze anlatmak ve tüm detaylarıyla neler yaşandığını ifade edebilmek için başkanımız Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Yaşanan durumla ilgili bugüne kadar hiçbir değerlendirmede bulunulmadığı vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Şunun bilinmesini isteriz ki iddialarla ilgili cevap veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. Ancak öncelikle konuyu kamuoyu önüne getirmek yerine, sayın başkanımıza anlatmak istedik. Kendilerinin bize dönüşlerini bekliyoruz. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki bugüne kadar yaptığımız her hangi bir açıklama olmamıştır. O yüzden tarafımızdan bir açıklama gelmedikçe, sürece zarar verecek tondaki haberlere ve değerlendirmelere itibar edilmemesini rica ederiz."

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