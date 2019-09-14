26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Turgay Demirel yeniden başkan yardımcısı

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, yeniden FIBA Dünya Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İcra kuruluna da seçilen Demirel, 2014'te üstlendiği bu görevleri 2023 yılında yapılacak 22. FIBA Dünya Kupası'na kadar yürütecek.
 
FIBA Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2019 FIBA Dünya Kupası finali ile ilgili görüşlerini aktaran Demirel, "İki hafta önce yine Pekin'de düzenlenen FIBA kongresinde yapılan seçimler sonrasında ilk yönetim kurulu toplantısını yaptık. Önümüzdeki 4 yıl için FIBA Avrupa Başkanı olarak yeniden Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak seçildim." ifadelerini kullandı.
 
Dünya Kupası'nda sona yaklaşıldığını belirten Demirel, şunları kaydetti:
 
"İki hafta önce Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping'in FIBA Başkan ve Başkan Yardımcıları olarak bizleri kabul etmesi, açılış törenine katılması ve Basketbol Dünya Kupası'nın açılışını bizzat kendisinin yapması bu ev sahipliğine ne kadar önem verdiklerini gösteriyordu."
 
Turgay Demirel, madalya için sahaya çıkacak Fransa, Avustralya, İspanya ve Arjantin takımlarına da başarılar diledi.

Roket yapmayana kız verilmeyecek denmişti: Bakın kızların cevabı ne oldu?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump dünyaya ilan etti: Oğlunu öldürdük

Trump dünyaya ilan etti: Oğlunu öldürdük

Bakanlık duyurdu: Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Bakanlık duyurdu: Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Lemina Brugge maçında oynayabilecek mi?

Lemina Brugge maçında oynayabilecek mi?

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

İmamoğlu'na tepki: 8 yılda yapılmayan zammı 1 günde yaptı

İmamoğlu'na tepki: 8 yılda yapılmayan zammı 1 günde yaptı

Çankırı sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi

Çankırı sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi

Türkiye tatili dönüşü 3 saat sorgulandı: Bu düpedüz bir hakaretti

Türkiye tatili dönüşü 3 saat sorgulandı: Bu düpedüz bir hakaretti

Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık

Selçuk Bayraktar: Çin’in İHA’sı uçamadı biz rekor kırdık
 

POPÜLER HABERLER

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

O kazı çalışmaları bölgede heyecan uyandırdı!

O kazı çalışmaları bölgede heyecan uyandırdı!

Güzelliği ile göz kamaştırıyorlar! Yumurtalarını...

Güzelliği ile göz kamaştırıyorlar! Yumurtalarını...

Sadece Muğla'da yetişiyor! Japonlar peşinde...

Sadece Muğla'da yetişiyor! Japonlar peşinde...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA