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Spor

Turgut Doman 3. kez Kayserispor maçı yönetecek

Süper Lig'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak olan Turgut Doman'ın yönettiği maçlarda sarı kırmızılılar, mağlup olmadı.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 09:55 - Güncelleme:
Turgut Doman 3. kez Kayserispor maçı yönetecek
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Süper Lig 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak müsabakaya atanan Turgut Doman, üçüncü kez Kayserispor maçında düdük çalacakken, dördüncü kez de Sivasspor maçı yönetecek.

Doman'ın yönettiği maçlarda Kayserispor hiç kaybetmezken, Sivasspor ise 1 kez mağlup oldu. Turgut Doman'ın yönettiği Ankaragücü maçını 3-2, Pendikspor maçını 2-0 kazanan Kayserispor, Galatasaray ile oynanan maçta da 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor ise, Eskişehir bölgesi hakeminin yönettiği Karagümrük, Pendikspor ve Esenler Erokspor maçını kazanırken Antalyaspor maçını kaybetmişti.

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