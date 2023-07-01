Turgutluspor 3 futbolcusu ile mukavelesini yeniledi

Manisa'nın profesyonel liglerdeki 4 takımından biri olan 3. Lig temsilcisi Turgutluspor, iç transferde 3 futbolcusu ile sözleşme uzattı.

Sözleşmesi uzatılan futbolculardan Mustafa Köroğlu, "1 sezon formasını büyük onur ve gururla giydiğim kulübüm ile sözleşme uzattım. Teklif geldiğinde düşünmeden kabul ettim. Yeni oluşumun içinde bende olmak istedim. Bana olan inancı ve güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağım ve yeni sezonda takımın vazgeçilmezi olmak için savaşacağım. Yeni sezonda taraftarımızın da desteği ile Turgutluspor'u layık olduğu yere getireceğiz. Sadece bize inansınlar ve arkamızda olsunlar" derken, Mertali Karakuş ise, "Yeni bir oluşum ve yeni bir yapılanmanın bir parçası olduğum için çok mutluyum. En iyi şekilde çalışıp, formayı almak için mücadele edeceğim. Turgutluspor'da başarılı olup bana güvenen insanları mutlu etmek istiyorum. Yeni sezonu iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi uzatılan bir diğer futbolcu olan Emirhan Gürler ise şunları söyledi:

"Kulüp Başkanımız Gökhan Akın ve Yönetim Kurulumuza bana inandıkları ve güvendikleri için teşekkür ederim. Yeni sezonda takım arkadaşlarımla birlikte Turgutluspor'umuzun başarısı için canla başla mücadele edeceğim. Bu kulüp üst ligleri hak eden bir kulüp. Birlik ve beraberlik içinde bunu başaracağımıza inanıyorum. Taraftarımız bize inansın ve yanımızda olsun."