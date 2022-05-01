Turgutluspor TFF 3. Lig'e düştü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, evinde en yakın rakiplerinden Serik Belediyespor'a final niteliğindeki maçta yenilerek 3. Lig'e düştü: 1-2.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 6. dakikada Çınar ve 54. dakikada Fuat attı. Turgutluspor'a Ali'nin 64. dakikadaki tek golü yetmedi.
Ligde 34 puanda kalan Turgutluspor'un bu skorla son hafta öncesi kurtuluş ihtimali kalmadı. Kırmızı-siyahlılar maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.
Yeni sezonda 2 yıl sonra tekrar 3. Lig'de mücadele edecek Manisa temsilcisi, 2020 yılında Play-Off'tan 2. Lig'e çıkmıştı.
Stat: 7 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan xx, Azad İlhan xx, Yusuf Susuz xx
Turgutluspor: Ozan Can xx, Özgür xx, Serhat xx (Ali Kuçik dk.63 xxx), Emre xx (Emirhan dk.80 xx), Hakan xx (Alper dk.63 xx), Erkan xx (Haşim dk.63 xx), Haşim Arda xx, Ekrem xx (Burak dk.36 xx), Okan xx, Recep xx, Sinan xx
Serik Belediyespor: İbrahim xx, Mehmet xx, Sezer xx, Çınar xx (Ergün dk.88 xx), Erdem xx, Yusuf xx, Erdoğan xx, Sebahattin xx (Atakan dk.68 xx), Hasan xx (Ahmet dk.85 xx), Burak Sürmeli xx (Hüseyin dk.68), Fuat xx (Burak Göksel dk.68 xx)
Goller: Ali Kuçik (dk.64) (Turgutluspor), Çınar (dk.6), Fuat (dk.54) (Serik Belediyespor)
Sarı Kartlar: Özgür, Sinan, Hakan, Okan, Ali Kuçik, Haşim Arda (Turgutluspor), Onur, Fuat (Serik Belediyespor)