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Spor

Türk futbol tarihine geçecek bonservis! Ada ekibi Orkun Kökçü için gözünü kararttı

Kariyerine Portekiz ekibi Benfica'da devam eden milli futbolcu Orkun Kökçü için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Feyenoord'da teknik direktörlüğünü yapan Arne Slot'un İngiliz devi Liverpool'a imza atmasının ardından Ada ekibinin oyuncunun transferi için rekor bir bedeli gözden çıkardığı öğrenildi. İşte o rakam...

18 Kasım 2024 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Türk futbol tarihine geçecek bonservis! Ada ekibi Orkun Kökçü için gözünü kararttı
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Liverpool'un takibinde olan Orkun Kökçü, Kırmızılar'ın teknik direktörü Arne Slot ile de oldukça yakın.

Feyenoord döneminde teknik direktörlüğünü yapan Slot hakkında "Babam gibidir." açıklamasını yapan Kökçü için Liverpool, Benfica ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Mirror'da yer alan haberde, Benfica'nın 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Orkun Kökçü'yü 80 milyon euroya bırakabileceği iddia edildi.

Liverpool'un bu rakamı vermeyi kabul etmesi durumunda Orkun Kökçü, bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Türk futbol tarihinde bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu Arda Turan. Turan, 2015-2016 sezonun başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euroya transfer olmuştu.

Arda Turan'ı takip eden isim ise Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu.

3. sırada ise Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon euroya transfer olan Orkun Kökçü var.

Hakan Çalhanoğlu ise Bayer Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euroya transfer olarak bonservisine en fazla para ödenen 4. Türk futbolcu konumunda bulunuyor.

22.5 milyon euroya Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun ise sıralamanın 5. basamağında yer alıyor.

(Sıralamaya bonuslar dahil edilmedi)

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