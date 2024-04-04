Ligde Galatasraay ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, tüm kulvarlarda ortaya sunduğu skorer kimliği ile rekorları kırmaya devam ediyor.

Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezon tüm kulvarlarda attığı 128. gole ulaşan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu. Fenerbahçe bu sayıya 48 maçta ulaşmayı başardı.

Rekor, 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999-2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-2023 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu.

Bu rekorla birlikte 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda bir sezonda en çok gol Türk takımı unvanını da eline almış oldu.