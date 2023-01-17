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Spor

Türk futbolculara en süre veren takım Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Türk futbolculara en az Galatasaray, en fazla İstanbulspor şans verdi.

AA17 Ocak 2023 Salı 13:51 - Güncelleme:
Türk futbolculara en süre veren takım Galatasaray
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Süper Lig'in ilk yarısında 19 takımda toplamda 234 Türk, 270 yabancı futbolcu forma giydi. Takımlar arasında en fazla yerli futbolcuya 18 kişiyle Kasımpaşa şans verdi. Lacivert-beyazlıları, 14'er Türk futbolcuyla Beşiktaş, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük izledi.

Türk oyuncu sayısı bakımından en çok şans veren takımlardan olan Galatasaray'ın bu istatistiği dakikaya yansımadı. Sarı-kırmızılılar, dakika bazında bakıldığında 5 bin 409 dakikayla en az Türk futbolcuya süre tanıyan takım oldu. Sarı-kırmızılıları, 5 bin 521 dakikayla Trabzonspor ve 5 bin 821 dakikayla VavaCars Fatih Karagümrük takip etti.

En fazla Türk oyuncunun süre aldığı takım ise 10 bin 676 dakikayla İstanbulspor oldu. Bu takımın ardından 8 bin 400 dakikayla Antalyaspor ve 8 bin 307 dakikayla MKE Ankaragücü sıralandı.

YABANCI OYUNCULARDA DURUM

En fazla yabancı oyuncusu ise 17'şer kişiyle Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor oynattı.

Sezonun ilk yarısında 16 yabancı futbolcuya 12 bin 309 dakika süre veren Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıların ardından 12 bin 254 dakikayla Trabzonspor ve 11 bin 911 dakikayla Gaziantep FK geldi.

Dakika bazından en az yabancı futbolcu oynatan takım ise 7 bin 52 dakikayla İstanbulspor oldu.

TAKIMLARA GÖRE OYUNCU SAYISI

Süper Lig'in ilk yarısında oynatılan Türk ve yabancı oyuncu sayıları ile bu oyunculara verilen toplam dakika şöyle:

TakımFutbolcu sayısıTürkYabancıTürk dakikaYabancı dakika
Adana Demirspor251114663611053
Konyaspor24915618511590
Hatayspor261214737910390
Beşiktaş291415595810829
Giresunspor241311688010854
Alanyaspor251114772210098
Sivasspor25111482859534
Fenerbahçe271017626111362
Antalyaspor27141384008288
Galatasaray301416540912309
Gaziantep FK241014587711911
Ümraniyespor251312759010218
İstanbulspor251114106767052
Kasımpaşa301812607211674
Başakşehir281117750510315
MKE Ankaragücü28141483079514
Trabzonspor291217552112254
Fatih Karagümrük271413582111908
Kayserispor251114606911728

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