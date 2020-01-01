01.01.2020 13:54 - Güncelleme: 01.01.2020 13:54

YURT dışına oyuncu satışında çok da başarılı olamayan Türkiye, 2019’da kabuğunu kırmaya başladı. Arda Turan’dan sonra G.Saray’ın genç stoperi Ozan Kabak da 11 milyon euro artı bonuslar karşılığında 17 Ocak 2019’da Stuttgart’a transfer oldu. Ozan burada yarım sezon geçirdikten sonra yaz döneminde 15 milyon euro karşılığında bir başka Alman ekibi Schalke’ye geçerek, bir sezonda 2 transfer yapıp, gururumuz oldu. Transfer rekoru ise Yusuf Yazıcı’dan geldi. Trabzonspor’un genç oyuncusu bugüne kadar Süper Lig’den bir Türk oyuncuya verilen en yüksek ücret olan 16.5 milyon euro karşılığında Fransa’nın Lille kulübüne gitti. Burada sakatlık öncesi 25 maça çıkan Yusuf, anlaşma gereği Trabzonspor’a 1 milyon euro daha kazandırdı. Trabzonspor ayrıca transferden yüzde 20 pay alma maddesi de koydu. Milli oyuncumuz Merih de 18 milyon euro karşılığında Sassuolo’dan, İtalyan devi Juventus’a geçti.



(Akşam)