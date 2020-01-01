İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9483
  • EURO
    6,6707
  • ALTIN
    290.971
  • BIST100
    114425
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk futbolu 2019 yılında ihracat rekoru kırdı
Spor

Türk futbolu 2019 yılında ihracat rekoru kırdı

Türk futbolunun en büyük ihracatı 2019’da gerçekleşti. G.Saray Ozan Kabak’ı 11 milyon euro artı bonuslarla Stuttgart’a sattı. Yusuf Yazıcı da 17.5 milyon euro artı satış yüzdesiyle Lille’e verildi.

01.01.2020  13:54 - Güncelleme: 01.01.2020  13:54

YURT dışına oyuncu satışında çok da başarılı olamayan Türkiye, 2019’da kabuğunu kırmaya başladı. Arda Turan’dan sonra G.Saray’ın genç stoperi Ozan Kabak da 11 milyon euro artı bonuslar karşılığında 17 Ocak 2019’da Stuttgart’a transfer oldu. Ozan burada yarım sezon geçirdikten sonra yaz döneminde 15 milyon euro karşılığında bir başka Alman ekibi Schalke’ye geçerek, bir sezonda 2 transfer yapıp, gururumuz oldu. Transfer rekoru ise Yusuf Yazıcı’dan geldi. Trabzonspor’un genç oyuncusu bugüne kadar Süper Lig’den bir Türk oyuncuya verilen en yüksek ücret olan 16.5 milyon euro karşılığında Fransa’nın Lille kulübüne gitti. Burada sakatlık öncesi 25 maça çıkan Yusuf, anlaşma gereği Trabzonspor’a 1 milyon euro daha kazandırdı. Trabzonspor ayrıca transferden yüzde 20 pay alma maddesi de koydu. Milli oyuncumuz Merih de 18 milyon euro karşılığında Sassuolo’dan, İtalyan devi Juventus’a geçti.

(Akşam)

Bakan Akar, 3 dakikada 2019 yılında icra edilen faaliyetleri anlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yürek dağlayan ayrıntılar ortaya çıktı
Yürek dağlayan ayrıntılar ortaya çıktı

Yürek dağlayan ayrıntılar ortaya çıktı

Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!
Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!

Yakalanan teröristlerin telefonundan çıktı!

Açık açık tehdit etti: Çok büyük bir bedel ödeyecekler
Açık açık tehdit etti: Çok büyük bir bedel ödeyecekler

Açık açık tehdit etti: Çok büyük bir bedel ödeyecekler

Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi
Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi

Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.