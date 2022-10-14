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Spor

Türk futbolu için tarihi gece! Avrupa'da 4'te 4 yaptık

Avrupa kupaları tarihinde ilk kez aynı günde dört Türk takımı da galibiyet aldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor aynı gün Avrupa'da galibiyet aldı.

14 Ekim 2022 Cuma 00:14 - Güncelleme:
Türk futbolu için tarihi gece! Avrupa'da 4'te 4 yaptık
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Türk futbolu, Avrupa'da tarihi bir gece yaşadı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımızın hepsi maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Joao Pedro ve penaltıdan Michy Batshuayi attı.

Fenerbahçe'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Trabzonspor'dan farklı bir skorla geldi. Bordo-mavililer, H Grubu'nda sahasında ağırladığı Monaco'yu 4-0 yendi. Temsilcimizin gollerini Malang Sarr (kendi kalesine), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet attı.

Başakşehir, ilk maçta deplasmanda berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'dan eli boş gönderdi. Konferans Ligi A Grubu'nda oynanan maçı Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3-0 kazandı. Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Stefano Okaka (2)'dan geldi.

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Sivasspor da, Ballkani'den rövanşı aldı. Rıza Çalımbay'ın talebeleri, ilk maçta 4-3 kaybettiği rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen, 2-1'lik skorla mağlup etti. Sivasspor'un gollerini Hakan Arslan ve Karol Angielski kaydetti.

AVRUPA'DA BİR İLK!

4 galibiyetle birlikte, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapadı.

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