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Türk futbolunda bir ilk! Süper Lig ekibinin başkanı oldu

Kayserispor'da yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi Berna Gözbaşı'nın aday olacağı iddialarının ardından ilk resmi açıklama geldi.

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Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve başkanlık seçimine gidecek olan Kayserispor'da adaylık için Berna Gözbaşı'nın da ismi geçiyor. Kayserispor'da uzun süredir yöneticilik yapan Berna Gözbaşı'nın tek aday olarak seçime gireceği konuşulurken ilk resmi açıklama da yapıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da bir ilk yaşanacak. 7 puanla ligin son sırasında bulunan sarı kırmızılı takımda 30 Kasım günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde bayan yönetici Berna Gözbaşı tek aday olacak.. Son yıllarda gerek iç saha gerekse deplasman maçlarında sarı kırmızılı takımın yanında olan, ekonomik destek veren İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Berna Gözbaşı, başkanlığa adaylığını duyurdu.

Berna Gözbaşı, "Benim için çok değerli bir görev olacak. Süper Lig'de kulüp başkanlığı görevi benim için onur verici. 2 yıldır Erol Bedir Başkanımın davetiyle görev yaptım. Geldiğimiz süreçte olağanüstü kongre kararı aldık. Herkesin ortak isteğiyle aday oldum." dedi.

Berna Gözbaşı, eğer Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık görevine getirilirse Kayserispor tarihinde bir ilk olacak. Berna Gözbaşı, Kayserispor tarihinin ilk başkanı olarak adını tarihe yazdıracak.

Berna Gözbaşı kimdir, kaç yaşında?

İş kadını olan Berna Gözbaşı, 2006 yılında kurduğu BRN Yatak ile 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan bir şirketin sahibi. Berna Gözbaşı uzun süredir Kayserispor yönetiminde yer alıyor.

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