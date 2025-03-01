Türk futbolunun öncüsü olan büyük kulüplerimiz, her geçen sezon transfer rekoru kırmaya devam ediyor. Yapılan yatırımların, sahaya yansımadığını ve saha dışında yaşananların daha ön plana çıktığını her zaman konuşuyoruz. Uluslararası bağımsız sürdürülebilirlik denetleme firması olan Standard Ethics, bu iddiaları belgeleyen bir rapor yayınladı. Türk takımlarının da olduğu futbol kulüplerinin 'sürdürülebilir' olmadığını belirtildi.

Şirket, kulüplerin ilerlemesinin yavaş olması sebebiyle, bu sene sonu yapacağı değerlendirmeyi 2026 yılına ertelediğini açıkladı. Saha içi, saha dışı ve yönetim kriterleri baz alınarak yapılan değerlendirmede kulüplerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor'a "Sürdürülemez"; G.Saray ve Beşiktaş'a ise "Tam sürdürülebilir değil" notu verildi. Kulübün aldığı cezalar, teknik direktörlerin görev süreleri, şiddet ve şiddete teşvik, fair-play ve dürüstlük saha içi kriterleri olarak alındı. Spor suçları ve sportif sorumluluklar saha dışı etkenler olarak incelenirken, yönetimsel kriterler olarak market dominasyonu, tekelleşme, sendika anlaşmaları ve gizli hissedar kontrolleri, mülkiyet, bağımsız özerk yönetim ve şeffaflık değerlendirildi.