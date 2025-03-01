İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk futbolunda sürdürülebilirlik krizi! Raporu açıkladılar
Spor

Türk futbolunda sürdürülebilirlik krizi! Raporu açıkladılar

Uluslararası denetleme firması Standard Ethics, Türk kulüplerinin sürdürülebilir olmadığını raporladı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 'sürdürülemez' notu verilirken, Galatasaray ve Beşiktaş 'tam sürdürülebilir değil' kategorisinde yer aldı. Kulüplerin ilerleme kaydedememesi nedeniyle nihai değerlendirme 2026'ya ertelendi.

Akşam1 Mart 2025 Cumartesi 08:20 - Güncelleme:
Türk futbolunda sürdürülebilirlik krizi! Raporu açıkladılar
ABONE OL

Türk futbolunun öncüsü olan büyük kulüplerimiz, her geçen sezon transfer rekoru kırmaya devam ediyor. Yapılan yatırımların, sahaya yansımadığını ve saha dışında yaşananların daha ön plana çıktığını her zaman konuşuyoruz. Uluslararası bağımsız sürdürülebilirlik denetleme firması olan Standard Ethics, bu iddiaları belgeleyen bir rapor yayınladı. Türk takımlarının da olduğu futbol kulüplerinin 'sürdürülebilir' olmadığını belirtildi.

Şirket, kulüplerin ilerlemesinin yavaş olması sebebiyle, bu sene sonu yapacağı değerlendirmeyi 2026 yılına ertelediğini açıkladı. Saha içi, saha dışı ve yönetim kriterleri baz alınarak yapılan değerlendirmede kulüplerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor'a "Sürdürülemez"; G.Saray ve Beşiktaş'a ise "Tam sürdürülebilir değil" notu verildi. Kulübün aldığı cezalar, teknik direktörlerin görev süreleri, şiddet ve şiddete teşvik, fair-play ve dürüstlük saha içi kriterleri olarak alındı. Spor suçları ve sportif sorumluluklar saha dışı etkenler olarak incelenirken, yönetimsel kriterler olarak market dominasyonu, tekelleşme, sendika anlaşmaları ve gizli hissedar kontrolleri, mülkiyet, bağımsız özerk yönetim ve şeffaflık değerlendirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.