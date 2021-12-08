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Spor

Türk futbolunun acı kaybı! Cemal Aydın vefat etti

Kulüpler Birliği ve MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti.

8 Aralık 2021 Çarşamba 12:45 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:45
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Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve sonrasında yoğun bakıma alınan Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın 73 yaşında vefat etti.

Aydın, Kulüpler Birliği Vakfı'nın da başkanlığını yapmıştı.

CEMAL AYDIN KİMDİR?

MKE Ankaragücü'nün 1996-2008 yılları arasında onursal başkanlığını yaptı. Ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yaptı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verildi. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etti. Ankaragücü'nün 13 Ocak 2013 tarihinde yaptığı kongre ile "Ankaragücü Kulübünde 10 yılı aşkın süreyle başkanlık yapanlara Onursal Başkanlık sıfatı verilir" maddesi tüzükten kaldırılmıştır. Böylelikle Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı düştü.

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