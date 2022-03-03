İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1279
  • EURO
    15,7347
  • ALTIN
    876.098
  • BIST100
    2020.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk futbolunun efsane ismi Şenol Birol vefat etti
Spor

Türk futbolunun efsane ismi Şenol Birol vefat etti

59 yıldır Beşiktaş'taki rekoru kırılamayan efsane futbolcu Şenol Birol, hayatını kaybetti.

IHA3 Mart 2022 Perşembe 10:25 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 10:25
ABONE OL

Zonguldak Kilimlispor'da başladığı futbol hayatına Rize Güneşspor ve Sarıyer'de devam eden Şenol Birol, Sarıyer forması ile attığı gollerle adından söz ettirdi. Ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren ve Çaykur Rizespor'un ilk teknik direktörü olarak görev yapan 86 yaşındaki Şenol Birol, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti.

KENDİNİ ANLATAN FİLMDE FATMA GİRİK İLE BAŞROL OYNADI

1958-1959 yılları arasında Sarıyer'de oynadığı sezon gol kralı olup adından söz ettirmeye başlayan, Beşiktaş'ta ise 1962-1963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 59 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, hayatını anlatan "Şenol Birol Gol" isimli filmde de Fatma Girik ile başrol oynamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.