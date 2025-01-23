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Spor

Türk Hava Yolları adını çeyrek finale yazdırdı

CEV Kupası play-off turu rövanş maçında sahasında Belçika'nın Asterix Avo ekibini konuk eden temsilcimiz Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları adını çeyrek finale yazdırdı
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Belçika'nın Asterix Avo ekibini 3-0 yendi.

Asterix Avo ile deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Agnes Batkai Katona (Macaristan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz)

Asterix Avo: Vos, Korevaar, Van Sas, Stragier, Overwater, Gilson (Debouck, Cos, Neufkens, Wouters, Bertels)

Setler: 25-19, 25-23, 25-17

Süre: 70 dakika (22, 27, 21)

  • Türk Hava Yolları
  • Voleybol
  • Asterix Avo
  • CEV Kupası

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