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Spor

Türk Hava Yolları, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında galip

CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında temsilcimiz Türk Hava Yolları Macar ekibi MBH'i set vermeden mağlup etti.

10 Aralık 2024 Salı 16:28 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında galip
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Macaristan'ın MBH takımını 3-0 yendi.

Rakibini iki maçta da aynı skorla geçen Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi.

Türk Hava Yolları, play-off'ta Fransa'nın Volero Le Cannet ile Belçika'nın Asterix Avo Beveren mücadelesinden turu geçen takım ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Dominik Biegajlo (İngiltere), Mirza Basic (Bosna Hersek)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Alecrim, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Çağla Akın, Ada Germen, Selin Çoşkun)

MBH: Kosekova, Caraballo, Kiss, Kocic, Hurst, Mayer (Kertesz, Nemeth)

Setler: 25-14, 25-19, 25-17

Süre: 56 dakika (17, 19, 20)

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