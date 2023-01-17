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Spor

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!

Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında evinde konuk ettiği Terville Florange'yi 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA17 Ocak 2023 Salı 20:19 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!
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Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Türk Hava Yolları, Fransa temsilcisi Terville Florange'yi 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 kazanan Türk Hava Yolları, Kadınlar CEV Kupası'nda adını son 8 turuna yazdırdı.

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Marcin Herbik (Polonya), Geir Westbo (Norveç)

TÜRK HAVA YOLLARI: Kingdon, Bahar Guidetti, Van Ryk, Orthmann, Maglio, Naz Akyol (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Çağla Akın, Şeyma Ercan, Ada Germen)

TERVİLLE FLORANGE: Scully, Ogoms, Fricano, KIss, Sidibe, Kosekova (White, Taoffienua, Robins-Hardy)

SETLER: 25-14, 25-20, 25-22

SÜRE: 74 dakika (20, 25, 29)

  • türk hava yolları
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