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Spor

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 biten karşılaşmada altın setle yenerek yarı finale çıktı.

Haber Merkezi20 Şubat 2025 Perşembe 21:56 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi
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Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 biten karşılaşmada altın setle yenerek yarı finale çıktı. Turun ilk karşılaşmasını 3-1 kaybeden Türk Hava Yolları, Polonya temsilcisini rövanşta 25-19, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0, altın sette de 15-7 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Türk Hava Yolları'nın yarı finaldeki rakibi İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara oldu.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Tamas Jambor (Macaristan), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Diana Duarte)

BKS Bostik: Borowczak, Orzylowska, Nowicka, Piasecka, Pacak, Laak (Drabek, Abramajtys, Szewczyk, Angelina, Brzoza, Suska)

Setler: 25-19, 25-15, 25-20, 15-7

Süre: 86 dakika (21, 25, 26, 14)

  • CEV Kupası
  • Türk Hava Yolları
  • BKS Bostik

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