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Spor

Türk Hava Yolları, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 ile geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

AA18 Nisan 2023 Salı 21:00 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 ile geçti
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı ve Sultanlar Ligi'nde 4. sıraya yerleşti.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Türk Hava Yolları: Naz Akyol, Kingdon, Bahar Guidetti, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Ada Germen, Şeyma Ercan, Çağla Akın, Dicle Babat)

Galatasaray HDI Sigorta: Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas, Özge Arslanalp)

Setler: 25-21, 25-23, 13-25, 25-20

Süre: 113 dakika (28, 29, 28, 28)

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