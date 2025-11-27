İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4437
  • EURO
    49,3234
  • ALTIN
    5675.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Hava Yolları evinde hata yapmadı
Spor

Türk Hava Yolları evinde hata yapmadı

Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında konuk ettiği İspanya'nın Avarca de Menorca takımını 3-1 mağlup etti.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları evinde hata yapmadı
ABONE OL

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, İspanya'nın Avarca de Menorca takımını 3-1 yendi.

Müsabakanın rövanşı, 3 Aralık Çarşamba günü Avarca de Menorca ev sahipliğinde oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Türk Hava Yolları: Karmen Aksoy, Ratzke, Orthmann, Bahar Akbay, Tapia Cruz, Bergmann (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Merve Nezir, Yaren Seçkiner)

Avarca de Menorca: Grajales, Jimenez, Neves, Hiruela, Sulser, Martinez (Rodriguez, Saucedo, Koehler, Echavarri, Ortiz)

Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 25-16

Süre: 105 dakika (28, 21, 34, 22)

  • TürkHavaYolları
  • CEVKupası
  • AvarcaDeMenorca

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.