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Spor

Türk Hava Yolları kazandı, 5'incilik maçına vize aldı

Türk Hava Yolları, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında konyk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları kazandı, 5'incilik maçına vize aldı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Seriyi 2-0 kazanan Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu aynı skorla geçen Zerenspor ile 5'incilik maçlarında karşı karşıya gelecek.

Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 7'ncilik mücadelesinde karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, İbrahim Acar

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Melis Durul, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Stojiljkovic, Leyva, Berka Buse Özden, Rasinska, Fatma Şekerci, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Merve Nur Öztürk, Johnson, Seher Aksoy)

Setler: 25-20, 25-17, 22-25, 25-22

Süre: 106 dakika (24, 23, 29, 30)

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