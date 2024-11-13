Türk Hava Yolları rahat kazandı ve turu geçti

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında ağırladığı Karadağ ekibi OK Herceg Novi'yi 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türk Hava Yolları, 25-14, 25-15 ve 25-16'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
İlk maçı da aynı skorla kazanan Türk Hava Yolları, adını 8'li final turuna yazdırdı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Roman Marschner (Çekya), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim (Melis Yılmaz, Ada Korkmaz, Buse Kayacan)
OK Herceg Novi: Chabonenko, Guncheva, Vasileva, Osadchuk, Galic, Radiskovic (Cenovic, Ozala, Madzgaj, Bojic, Einarsdottir, Stevanovic)
Setler: 25-14, 25-15, 25-16
Süre: 64 dakika (21, 21, 22)