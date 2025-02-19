İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk Hava Yolları rövanş için parkeye çıkıyor
Spor

Türk Hava Yolları rövanş için parkeye çıkıyor

CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Türk Hava Yolları yarın sahasında Polonya ekibi BKS Bostik'i konuk edecek.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları rövanş için parkeye çıkıyor
ABONE OL

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi BKS Bostik'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Macaristan Voleybol Federasyonundan Tamas Jambor ve Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Lyubomir Sirakov hakem ikilisi görev yapacak.

Çeyrek final ilk maçında BKS Bostik'e 3-1 mağlup olan Türk Hava Yolları, rövanş müsabakasında rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi ve oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması durumunda yarı finale yükselecek.

Turu geçen takım, yarı finalde İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

  • Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı
  • CEV Kupası
  • rövanş maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.