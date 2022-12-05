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Spor

Türk Hava Yolları sahasında kazandı

Türk Hava Yolları, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 00:01 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları sahasında kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Türk Hava Yolları, Sigorta Shop'u 3-2 yendi.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

TÜRK HAVA YOLLARI: Maglio, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan (Melis Yılmaz, Orthmann, Ada Germen, Zeynep Sude Demirel, Polen Ünver, Çağla Akın, Bahar Toksoy Guidetti)

SİGORTA SHOP: Van de Vyer, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkovic, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailcebioğlu, Burcu Şentürk, Ezgi Akyaldız)

SETLER: 25-17, 25-17, 23-25, 22-25, 17-15

SÜRE: 124 dakika (23, 24, 27, 27, 23)

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