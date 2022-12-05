Türk Hava Yolları sahasında kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Türk Hava Yolları, Sigorta Shop'u 3-2 yendi.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
TÜRK HAVA YOLLARI: Maglio, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan (Melis Yılmaz, Orthmann, Ada Germen, Zeynep Sude Demirel, Polen Ünver, Çağla Akın, Bahar Toksoy Guidetti)
SİGORTA SHOP: Van de Vyer, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkovic, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailcebioğlu, Burcu Şentürk, Ezgi Akyaldız)
SETLER: 25-17, 25-17, 23-25, 22-25, 17-15
SÜRE: 124 dakika (23, 24, 27, 27, 23)