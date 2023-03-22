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Spor

Türk Hava Yolları, Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup etti

CEV Kupası yarı final rövanş maçında Türk Hava Yolları, Savino Del Bene'yi 3-2 yendi.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup etti
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Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanş maçında Türk Hava Yolları, evinde karşılaştığı İtalya temsilcisi Savino Del Bene'yi 3-2 yendi.

Yarı finale çıkabilmesi için rövanşı 3-0 veya 3-1 kazanarak maçı altın sete götürmesi ve bu seti de kazanması gereken Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası'na yarı finalde veda etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Oana Cristuna Fortu (Almanya)

Türk Hava Yolları: Çağla Akın, Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver, Orthmann, Maglio (Buse Kayacan, Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ada Germen, Dicle Nur Babat)

Savino Del Bene: Shcherban, Belien, Andropova, Ting Zhu, Washington, Di Yao (Mingardi, Castillo, Di Iulio, Pietrini, Alberti)

Setler: 25-21, 18-25, 26-24, 23-25, 15-10

Süre: 126 dakika (23, 24, 31, 30, 18)

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