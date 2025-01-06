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Spor

Türk Hava Yolları'nın CEV Kupası'ndaki rakibi Asterix Beveren

CEV Kupası Play-off Turu ilk maçında temsilcimiz Türk Hava Yolları deplasmanda Belçika ekibi Asterix Avo Beveren ile karşı karşıya gelecek.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 16:38 - Güncelleme:
Türk Hava Yolları'nın CEV Kupası'ndaki rakibi Asterix Beveren
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası Play-off Turu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın Asterix Avo Beveren takımına konuk olacak.

Beveren şehrindeki Topsporthal Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, Almanya'dan Jennifer Hesse ve Polonya'dan Katarzyna Skolo hakem ikilisi yönetecek.

Türk Hava Yolları Takımı, CEV Kupası'nda şu ana kadar son 32 turunda Karadağ'ın Herceg Novi, son 16 turunda da MBH-Bekescsaba takımını elemeyi başardı. Kupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Türk Hava Yolları'nda tek hedef play-off turunda rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmak.

  • Asterix Avo Beveren
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  • CEV Kupası

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