Sezon başına Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olan İtalyan golcü Ciro Immobile, Türkiye'deki yaşantısıyla ülkesinin basınında dikkat çekti. Wigglesport. it adlı haber sitesi, 34 yaşındaki yıldız oyuncunun Türkiye'ye hızlı adapte olduğunu ve halinden memnun olduğunu yazdı. Ciro'nun, her anlamda ülkeyi tanımaya çalıştığı ve özellikle Türk mutfağına hayran kaldığı bildirildi. Çizme basınında yazılanlar özetle şöyle: "Ciro kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve kendisine çok uygun bir yer buldu. İstanbul'da ilk olarak eşiyle Nişantaşı'nda bir alışveriş yapan İtalyan golcü, sonrasında Türk mutfağını denedi.

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Kebapların ve çorbaların tadına baktı. Yeni mutfak deneyimlerine açık oluşu Türk kültürüne kapılmasını sağladı. Bu durum Beşiktaş yöneticilerini de etkiledi. Immobile ve ailesi için İstanbul'da yaşam sadece futbol ve antrenmandan ibaret değil. Çift birlikte vakit geçirmeye, şehri keşfetmeye ve aile anlarının tadını çıkarmaya çalışıyor. Ciro Immobile'nin İstanbul'daki yaşamı bu nedenle futboldan kültüre, gastronomiden aile ilişkilerine kadar uzanan bir deneyimler mozaiğidir."